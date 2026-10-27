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Erste Schätzungen: Nanoform Finland mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nanoform Finland Limited Registered Shs
0.68 EUR 0.02 EUR 2.56 %
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Nanoform Finland gibt voraussichtlich am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,030 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 50,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,060 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 112,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 1,4 Millionen EUR gegenüber 0,7 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,139 EUR, gegenüber -0,210 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 4,8 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,6 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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