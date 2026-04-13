Erste Schätzungen: National Fuel Gas zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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National Fuel Gas wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,72 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte National Fuel Gas noch 2,37 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 11,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 824,9 Millionen USD gegenüber 738,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,81 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,68 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 2,60 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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