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Erste Schätzungen: National Silicon Industry Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
National Silicon Industry Group Co., Ltd. Registered Shs -A-
19.75 CNY -0.73 CNY -3.56 %
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National Silicon Industry Group A stellt voraussichtlich am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,060 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 47,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,39 Milliarden CNY gegenüber 943,6 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,247 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,540 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,20 Milliarden CNY, gegenüber 3,72 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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