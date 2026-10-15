Erste Schätzungen: NatWest Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

15.10.26 06:21 Uhr

NatWest Group wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass NatWest Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,512 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,530 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll NatWest Group mit einem Umsatz von insgesamt 6,18 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 40,69 Prozent verringert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,00 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,79 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,12 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 39,90 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net