DAX 25.411 +0,9%ESt50 6.116 +0,8%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,47 -0,3%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.232 -0,6%Euro 1,1156 -0,2%Öl 116,3 +0,4%Gold 4.004 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Nayax stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nayax Ltd Registered Shs Unitary
50.41 USD 1.94 USD 4.00 %
Charts | News | Analysen

Nayax wird voraussichtlich am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,130 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nayax ein EPS von 0,320 ILS je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 134,4 Millionen USD für Nayax, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 350,6 Millionen ILS erzielt wurde.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,432 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,31 ILS je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 519,2 Millionen USD, gegenüber 1,38 Milliarden ILS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Nayax Aktie News

Werbung

Nayax Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nayax nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.