Erste Schätzungen: Nederman präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

06.10.26 06:21 Uhr

Nederman präsentiert in der voraussichtlich am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,88 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,27 SEK je Aktie vermeldet.

Nederman soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,42 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,04 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,80 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,55 Milliarden SEK, gegenüber 5,78 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net