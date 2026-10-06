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Prognosen der Analysten

Erste Schätzungen: NEL ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: NEL ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NEL ASA gewährt einen Blick in die Bücher – die Analysten-Prognosen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NEL ASA
0.19 EUR 0.00 EUR -0.11 %
Charts | News | Analysen

NEL ASA wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,075 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,050 NOK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 33,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 201,5 Millionen NOK gegenüber 303,4 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,311 NOK, gegenüber -0,700 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 741,4 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 963,1 Millionen NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Anusorn/stock.adobe.com

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Datum Rating Analyst
22.04.26 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 NEL ASA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
12.03.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research

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