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Erste Schätzungen: Neo Performance Materials präsentiert Quartalsergebnisse

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Neo Performance Materials Inc Registered Shs
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Neo Performance Materials wird voraussichtlich am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,396 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,040 CAD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 174,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 168,3 Millionen CAD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,37 USD je Aktie, gegenüber -0,340 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 703,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 669,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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