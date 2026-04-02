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Erste Schätzungen: Nestle India zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

06.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestle India Ltd Registered Shs
1.190,00 INR 13,00 INR 1,10%
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Nestle India lädt voraussichtlich am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,08 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 9,93 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,53 INR je Aktie erzielt worden waren.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 62,16 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 12,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55,04 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 37 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,99 INR, gegenüber 16,64 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 37 Analysten durchschnittlich auf 226,05 Milliarden INR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 201,30 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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