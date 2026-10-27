Erste Schätzungen: New Found Gold veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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New Found Gold lässt sich voraussichtlich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird New Found Gold die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,005 CAD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 36,4 Millionen CAD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,126 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,200 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 77,1 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,8 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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