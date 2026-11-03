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Erste Schätzungen: New Jersey Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
New Jersey Resources Corp.
48.20 EUR 1.00 EUR 2.12 %
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New Jersey Resources wird voraussichtlich am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,112 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 340,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte New Jersey Resources einen Umsatz von 341,5 Millionen USD eingefahren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,58 USD, gegenüber 3,33 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,03 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
30.03.16 New Jersey Resources Hold BB&T Capital Markets
04.01.16 New Jersey Resources Buy Argus Research Company
16.07.15 New Jersey Resources Buy Argus Research Company
04.04.12 New Jersey Resources neutral J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
13.12.06 Update New Jersey Resources Corp.: Buy Matrix Research

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