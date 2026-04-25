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Erste Schätzungen: New Wave Group Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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New Wave Group AB Registered Shs -B-
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New Wave Group Registered B wird voraussichtlich am 20.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,49 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,26 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll New Wave Group Registered B in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,43 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,68 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 2,30 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,32 SEK je Aktie, gegenüber 5,90 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 11,12 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 10,02 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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