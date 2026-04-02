Erste Schätzungen: Nexam Chemical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nexam Chemical wird voraussichtlich am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,020 SEK je Aktie gegenüber -0,050 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht beim Umsatz von 55,0 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 11,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 49,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,029 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,190 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 216,0 Millionen SEK, gegenüber 192,3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net