Erste Schätzungen: Nexchip Semiconductor A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

12.03.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nexchip Semiconductor Corporation Registered Shs -A-
32,43 CNY -0,11 CNY -0,34%
Charts|News|Analysen

Nexchip Semiconductor A präsentiert in der voraussichtlich am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,180 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 38,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nexchip Semiconductor A 0,130 CNY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Nexchip Semiconductor A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 3,22 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 30,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nexchip Semiconductor A 2,47 Milliarden CNY umsetzen können.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,470 CNY je Aktie, gegenüber 0,270 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 11,26 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 9,25 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

