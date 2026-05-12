DAX23.955 -1,6%Est505.808 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,18 -1,1%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.169 +0,9%Euro1,1735 -0,1%Öl106,6 -1,1%Gold4.701 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Intel 855681 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt unter 24.000er Marke -- US-Börsen uneinheitlich -- Plug Power: Durchwachsene Zahlen -- D-Wave, Chip-Aktien, Rheinmetall, Telekom, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk, Wendy's im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: CTS Eventim zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: CTS Eventim zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bitcoin, Ether & Co: Immer mehr Hacker unterwegs - So können sich Kryptowährungs-Investoren schützen Bitcoin, Ether & Co: Immer mehr Hacker unterwegs - So können sich Kryptowährungs-Investoren schützen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: NGL Energy Partners LP Partnership Units gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

13.05.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NGL Energy Partners LP Partnership Units
16,69 USD -0,07 USD -0,42%
Charts|News|Analysen

NGL Energy Partners LP Partnership Units präsentiert in der voraussichtlich am 28.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,180 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 940,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 971,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,340 USD im Vergleich zu -0,600 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 3,15 Milliarden USD, gegenüber 3,47 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu NGL Energy Partners LP Partnership Units

DatumMeistgelesen

Analysen zu NGL Energy Partners LP Partnership Units

DatumRatingAnalyst
14.08.2018NGL Energy Partners LP Partnership Units HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
21.11.2017NGL Energy Partners LP Partnership Units HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.11.2017NGL Energy Partners LP Partnership Units OutperformRBC Capital Markets
16.08.2017NGL Energy Partners LP Partnership Units HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
04.08.2017NGL Energy Partners LP Partnership Units BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2018NGL Energy Partners LP Partnership Units HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
21.11.2017NGL Energy Partners LP Partnership Units HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.11.2017NGL Energy Partners LP Partnership Units OutperformRBC Capital Markets
16.08.2017NGL Energy Partners LP Partnership Units HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
04.08.2017NGL Energy Partners LP Partnership Units BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.06.2017NGL Energy Partners LP Partnership Units Mkt PerformFBR & Co.
25.04.2017NGL Energy Partners LP Partnership Units Mkt PerformFBR & Co.
09.09.2016NGL Energy Partners LP Partnership Units Mkt PerformFBR Capital
11.01.2016NGL Energy Partners LP Partnership Units HoldWunderlich
11.11.2015NGL Energy Partners LP Partnership Units Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NGL Energy Partners LP Partnership Units nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen