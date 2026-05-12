Erste Schätzungen: NGL Energy Partners LP Partnership Units gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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NGL Energy Partners LP Partnership Units präsentiert in der voraussichtlich am 28.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,180 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 940,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 971,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,340 USD im Vergleich zu -0,600 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 3,15 Milliarden USD, gegenüber 3,47 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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