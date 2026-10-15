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Erste Schätzungen: Ningbo Tuopu Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ningbo Tuopu Group Co Ltd (A)
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Ningbo Tuopu Group wird voraussichtlich am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,415 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,390 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ningbo Tuopu Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 8,80 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 7,99 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,57 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,61 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 32,90 Milliarden CNY, gegenüber 29,51 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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