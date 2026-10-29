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Erste Schätzungen: Nippon Shinyaku stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nippon Shinyaku Co Ltd
3,397.00 JPY 15.00 JPY 0.44 %
Charts | News | Analysen

Nippon Shinyaku präsentiert voraussichtlich am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 53,38 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nippon Shinyaku ein EPS von 111,36 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 42,01 Milliarden JPY gegenüber 40,10 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 435,89 JPY, gegenüber 441,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 194,19 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 170,77 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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