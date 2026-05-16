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Erste Schätzungen: NIQ Global Intelligence mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

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NIQ Global Intelligence PLC
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NIQ Global Intelligence gibt voraussichtlich am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,203 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,050 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll NIQ Global Intelligence nach den Prognosen von 12 Analysten 1,11 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,04 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,978 USD, gegenüber -1,320 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 4,48 Milliarden USD im Vergleich zu 4,20 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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