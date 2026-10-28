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Erste Schätzungen: NIQ Global Intelligence veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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NIQ Global Intelligence PLC
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NIQ Global Intelligence wird voraussichtlich am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,234 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll NIQ Global Intelligence 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,11 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NIQ Global Intelligence 1,05 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,320 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,51 Milliarden USD, gegenüber 4,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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