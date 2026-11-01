Erste Schätzungen: Niu Technologies (A) (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

01.11.26 06:21 Uhr

Niu Technologies (A) (spons ADRs) wird sich voraussichtlich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Niu Technologies (A) (spons ADRs) für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,146 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 1,65 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 236,7 Millionen USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,395 CNY im Vergleich zu -0,070 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,18 Milliarden CNY, gegenüber 599,3 Millionen CNY im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net