Erste Schätzungen: Niu Technologies (A) (spons ADRs) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Niu Technologies (A) (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 16.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,935 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Niu Technologies (A) (spons ADRs) noch -0,130 USD je Aktie verloren.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 634,3 Millionen CNY betragen, verglichen mit 114,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 1,64 CNY, gegenüber -0,340 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 4,49 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 456,9 Millionen USD generiert worden waren.

