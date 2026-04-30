Erste Schätzungen: Niu Technologies (A) (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Niu Technologies (A) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 18.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,433 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,070 USD erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 917,8 Millionen CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 93,7 Millionen USD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,25 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum -0,070 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,35 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 599,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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