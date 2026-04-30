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Erste Schätzungen: Niu Technologies (A) (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

03.05.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Niu Technologies (A) (spons. ADRs)
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Niu Technologies (A) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 18.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,433 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,070 USD erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 917,8 Millionen CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 93,7 Millionen USD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,25 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum -0,070 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,35 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 599,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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29.11.2018Niu Technologies (A) (spons ADRs) BuyNeedham & Company, LLC
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