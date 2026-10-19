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Erste Schätzungen: NOBA Bank Group Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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NOBA Bank Group AB Registered Shs
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NOBA Bank Group Registered öffnet voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,25 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll NOBA Bank Group Registered 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,21 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NOBA Bank Group Registered 3,92 Milliarden SEK umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,58 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 6,82 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,46 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15,48 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.net

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