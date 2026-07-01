Erste Schätzungen: Nobia Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Nobia Registered lädt voraussichtlich am 17.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,100 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,070 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,56 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 41,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nobia Registered einen Umsatz von 2,70 Milliarden SEK eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,080 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -34,340 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,73 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 5,62 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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