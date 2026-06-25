Erste Schätzungen: Nokia stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nokia veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal – damit rechnen Experten.
Werte in diesem Artikel
Nokia wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,055 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 175,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,020 EUR erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Nokia nach den Prognosen von 18 Analysten 4,82 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,55 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Der Ausblick von 26 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,335 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,120 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 20,90 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 19,89 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nokia
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nokia
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com
Aktuelle Nokia Aktie News
Nokia Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nokia nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.