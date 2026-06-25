Erste Schätzungen: Nokia stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Analysten-Erwartungen

06:21

Nokia veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal – damit rechnen Experten.

Nokia wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,055 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 175,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,020 EUR erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Nokia nach den Prognosen von 18 Analysten 4,82 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,55 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Der Ausblick von 26 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,335 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,120 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 20,90 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 19,89 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net