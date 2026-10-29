DAX 25.704 +0,4%ESt50 6.168 +0,1%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,46 -2,2%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.693 -1,5%Euro 1,1138 -0,1%Öl 114,4 -0,8%Gold 4.034 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Nomura Micro Science präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nomura Micro Science Co Ltd
15.80 EUR -0.60 EUR -3.66 %
Charts | News | Analysen

Nomura Micro Science lässt sich voraussichtlich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nomura Micro Science die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 40,59 JPY gegenüber 24,99 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Nomura Micro Science 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 16,60 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 29,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nomura Micro Science 12,79 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 271,39 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 100,36 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 92,00 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 56,25 Milliarden JPY waren.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Nomura Micro Science Aktie News

Werbung

Nomura Micro Science Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nomura Micro Science nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.