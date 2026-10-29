Erste Schätzungen: Noodles Company Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Noodles Company Registered äußert sich voraussichtlich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,140 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 91,25 Prozent erhöht. Damals waren -1,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 117,3 Millionen USD gegenüber 122,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,220 USD je Aktie, gegenüber -7,360 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 488,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 495,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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