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Erste Schätzungen: NorAm Drilling AS Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
NorAm Drilling AS Registered Shs
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NorAm Drilling AS Registered wird voraussichtlich am 27.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,139 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NorAm Drilling AS Registered 0,910 NOK je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 31,5 Millionen USD für NorAm Drilling AS Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 241,6 Millionen NOK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,440 USD, gegenüber 3,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 118,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,05 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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