Erste Schätzungen: Norconsult ASA Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
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Norconsult ASA Registered präsentiert in der voraussichtlich am 20.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
9 Analysten schätzen, dass Norconsult ASA Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,528 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 5,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,93 Milliarden NOK gegenüber 2,78 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,38 NOK, gegenüber 2,13 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 11,72 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,40 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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