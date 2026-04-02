Erste Schätzungen: Nordea Bank Abp Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nordea Bank Abp Registered wird voraussichtlich am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,324 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,350 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 56,28 Prozent auf 2,89 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordea Bank Abp Registered noch 6,62 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,42 EUR, gegenüber 1,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 11,94 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,53 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net