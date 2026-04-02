DAX23.168 -0,6%Est505.693 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -1,7%Nas21.996 +0,5%Bitcoin59.693 +0,1%Euro1,1539 ±-0,0%Öl111,2 +1,4%Gold4.661 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Allianz 840400 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F ExxonMobil 852549 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus
Top News
Aktien von Siemens und Stadler Rail: Milliardenauftrag bleibt bei Siemens Aktien von Siemens und Stadler Rail: Milliardenauftrag bleibt bei Siemens
Proof-of-Work-Blockchain: Die Geschichte der Krypto-Technologie Proof-of-Work-Blockchain: Die Geschichte der Krypto-Technologie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Nordea Bank Abp (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

07.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordea Bank Abp (spons. ADRs)
14,80 EUR -0,10 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen

Nordea Bank Abp (spons ADRs) präsentiert voraussichtlich am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,378 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nordea Bank Abp (spons ADRs) noch 0,370 USD je Aktie eingenommen.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 51,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,97 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,37 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 25 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 13,95 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 28,82 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Nordea Bank Abp (spons. ADRs)

DatumMeistgelesen