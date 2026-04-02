Erste Schätzungen: Nordea Bank Abp (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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Nordea Bank Abp (spons ADRs) präsentiert voraussichtlich am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,378 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nordea Bank Abp (spons ADRs) noch 0,370 USD je Aktie eingenommen.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 51,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,97 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,37 Milliarden USD aus.
Der Ausblick von 25 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 13,95 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 28,82 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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