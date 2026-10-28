Erste Schätzungen: Nordic Aqua Partners AS Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Nordic Aqua Partners AS Registered wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,648 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,300 NOK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 212,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 127,6 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,9 Millionen NOK umgesetzt.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,569 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -9,020 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 449,4 Millionen NOK, gegenüber 151,0 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
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