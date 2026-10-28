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Erste Schätzungen: Nordrest präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordrest Holding AB Registered Shs
23.20 EUR 0.95 EUR 4.27 %
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Nordrest wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 3,87 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,28 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 16,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 676,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 578,0 Millionen SEK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 18,10 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 15,51 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,97 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,55 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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