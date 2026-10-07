Erste Schätzungen: Norske Skog ASA Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Norske Skog ASA Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,18 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Norske Skog ASA Registered 1,90 NOK je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 30,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,28 Milliarden NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei Norske Skog ASA Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,98 Milliarden NOK aus.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,60 NOK je Aktie, gegenüber 4,76 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 11,28 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 9,45 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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