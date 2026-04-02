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Erste Schätzungen: Northpointe Bancshares präsentiert Quartalsergebnisse

06.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Northpointe Bancshares Inc Registered Shs
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Northpointe Bancshares lässt sich voraussichtlich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Northpointe Bancshares die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,625 USD aus. Im letzten Jahr hatte Northpointe Bancshares einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 37,68 Prozent auf 63,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 102,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,75 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,11 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 270,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 470,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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