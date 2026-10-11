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Erste Schätzungen: Northwest Bancshares stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Northwest Bancshares Inc MD
12.80 EUR 0.20 EUR 1.59 %
Charts | News | Analysen

Northwest Bancshares präsentiert voraussichtlich am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,344 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Northwest Bancshares nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 183,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 18,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 226,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD, gegenüber 0,920 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 726,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 878,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.10.16 Northwest Bancshares Mkt Perform FBR & Co.
02.06.16 Northwest Bancshares Mkt Perform FBR Capital
02.05.16 Northwest Bancshares Outperform RBC Capital Markets
22.06.15 Northwest Bancshares Neutral Boenning & Scattergood
30.09.14 Northwest Bancshares Outperform Boenning & Scattergood

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