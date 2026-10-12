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Erste Schätzungen: NOV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

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NOV Inc Registered Shs
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NOV lässt sich voraussichtlich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NOV die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,255 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NOV noch 0,110 USD je Aktie eingenommen.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,88 Prozent auf 2,20 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,924 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,390 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 8,68 Milliarden USD, gegenüber 8,74 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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