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Erste Schätzungen: Nu präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Nu Holdings
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Nu lädt voraussichtlich am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,227 USD aus. Im letzten Jahr hatte Nu einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie eingefahren.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,96 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 56,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,875 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,590 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,87 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 14,50 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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