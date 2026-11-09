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Erste Schätzungen: Nutanix A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nutanix Inc (A)
52.25 EUR 0.10 EUR 0.19 %
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Nutanix A gibt voraussichtlich am 24.11.2026 die Zahlen für das am 31.10.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,608 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Nutanix A nach den Prognosen von 14 Analysten 762,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 670,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,33 USD je Aktie, gegenüber 5,17 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 3,22 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
31.05.19 Nutanix A Buy Needham & Company, LLC
22.03.19 Nutanix A Buy Maxim Group
01.03.19 Nutanix A Buy Maxim Group
01.03.19 Nutanix A Buy Needham & Company, LLC
28.11.18 Nutanix A Buy Needham & Company, LLC

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