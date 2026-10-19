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Erste Schätzungen: Nuveen Churchill Direct Lending legt Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nuveen Churchill Direct Lending Corp Registered Shs
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Nuveen Churchill Direct Lending wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,386 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 43,7 Millionen USD gegenüber 52,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 16,93 Prozent.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,30 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 178,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 201,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net

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