Erste Schätzungen: NVIDIA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Quartalsausblick

Quartalszahlen bei NVIDIA stehen an. Das prognostizieren Analysten.

NVIDIA wird sich voraussichtlich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 33 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,74 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll NVIDIA im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 78,62 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 44 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 78,44 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 41 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,28 USD je Aktie, gegenüber 4,90 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 59 Analysten durchschnittlich bei 367,50 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 215,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net