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Zahlenausblick

Erste Schätzungen: NVIDIA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Erste Schätzungen: NVIDIA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bei NVIDIA stehen Quartalszahlen an. Was Analysten erwarten.

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NVIDIA Corp.
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NVIDIA wird voraussichtlich am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 41 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,47 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 90,0 Prozent erhöht. Damals waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 50 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 108,80 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 90,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 57,01 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 50 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,29 USD im Vergleich zu 4,90 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 63 Analysten durchschnittlich bei 409,93 Milliarden USD, gegenüber 215,94 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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