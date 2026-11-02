Erste Schätzungen: Oaktree Specialty Lending veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

02.11.26 06:21 Uhr

Oaktree Specialty Lending wird voraussichtlich am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,338 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Oaktree Specialty Lending noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Oaktree Specialty Lending nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 70,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 16,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 84,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,390 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 284,7 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 299,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net