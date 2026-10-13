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Erste Schätzungen: Oatly Group (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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Aktien
Oatly Group AB (spons. ADRs)
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Oatly Group (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,791 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Oatly Group (spons ADRs) nach den Prognosen von 3 Analysten 240,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 222,3 Millionen USD umgesetzt worden.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,844 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -5,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 960,5 Millionen USD, gegenüber 867,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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