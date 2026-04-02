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Erste Schätzungen: Obic Business Consultants gewährt Anlegern Blick in die Bücher

06.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Obic Business Consultants Co. Ltd.
6.327,00 JPY -19,00 JPY -0,30%
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Obic Business Consultants wird voraussichtlich am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 66,19 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 11,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 59,34 JPY erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Obic Business Consultants in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,59 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 13,39 Milliarden JPY im Vergleich zu 12,22 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 231,12 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 215,27 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 51,41 Milliarden JPY, gegenüber 46,98 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net

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