DAX23.168 -0,6%Est505.693 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 -0,6%Nas21.879 +0,2%Bitcoin60.033 +0,2%Euro1,1526 ±0,0%Öl109,8 +0,5%Gold4.667 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Allianz 840400 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Microsoft 870747 BASF BASF11 ExxonMobil 852549 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Tesla A1CX3T Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie: Experte sieht Waymo im Robotaxi-Wettlauf vor Tesla Alphabet-Aktie: Experte sieht Waymo im Robotaxi-Wettlauf vor Tesla
Hohe Strom- und Gaspreise - Expertin: So können Haushalte 25 Prozent der Wärmeenergie einsparen Hohe Strom- und Gaspreise - Expertin: So können Haushalte 25 Prozent der Wärmeenergie einsparen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: OBIC gewährt Anlegern Blick in die Bücher

06.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
OBIC Co LtdShs
21,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen

OBIC wird voraussichtlich am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 39,40 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte OBIC ein EPS von 35,47 JPY je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 34,50 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 31,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

12 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 166,31 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 146,90 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 134,58 Milliarden JPY, gegenüber 121,24 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu OBIC Co LtdShs

DatumMeistgelesen