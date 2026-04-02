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Erste Schätzungen: OFG Bancorp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

06.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
OFG Bancorp
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OFG Bancorp wird voraussichtlich am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,996 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll OFG Bancorp nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 177,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 18,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 217,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,27 USD aus. Im Vorjahr waren 4,58 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 720,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 902,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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