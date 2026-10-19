Erste Schätzungen: Okea AS Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Okea AS Registered lädt voraussichtlich am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,323 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,630 NOK je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 237,5 Millionen USD betragen, verglichen mit 2,21 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,500 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,07 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,14 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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