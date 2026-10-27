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Erste Schätzungen: Okeanis Eco Tankers präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Okeanis Eco Tankers Corp Registered Shs Reg S
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Charts | News | Analysen

Okeanis Eco Tankers wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,50 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Okeanis Eco Tankers noch 0,750 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Okeanis Eco Tankers 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 213,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 135,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Okeanis Eco Tankers 90,6 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,05 USD, gegenüber 3,77 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 864,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 391,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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