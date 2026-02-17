DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -0,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.298 +0,6%Euro1,1844 -0,1%Öl67,59 +0,3%Gold4.936 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- Wall Street beendet Handel stabil -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Microsoft, Danaher, Masimo, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: Kroger stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Erste Schätzungen: Kroger stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

Erste Schätzungen: Omada Health informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

18.02.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Omada Health Incorporation Registered Shs
9,23 EUR -0,06 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Omada Health wird voraussichtlich am 05.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Omada Health im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,009 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,150 USD je Aktie gewesen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 45,31 Prozent auf 69,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,028 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,850 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 253,9 Millionen USD, gegenüber 169,8 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Omada Health und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Omada Health

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Omada Health

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Omada Health Incorporation Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung