Erste Schätzungen: Omada Health informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Omada Health wird voraussichtlich am 05.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Omada Health im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,009 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,150 USD je Aktie gewesen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 45,31 Prozent auf 69,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,028 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,850 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 253,9 Millionen USD, gegenüber 169,8 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net